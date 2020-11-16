Первой попала под удар: рассказали о пострадавшей в ДТП на остановке в Киеве

Фото: facebook.com/olyakopyl

Стали известны подробности о еще одной пострадавшей в страшной аварии на остановке на Кольцевой дороге в Киеве. Это - Юлия Павленко-Глущенко. В момент аварии как раз садилась в припаркованный на обочине автомобиль. Это та самая женщина, которая на видео была в красном пальто.

Она получила тяжелые травмы, уже перенесла операцию и требует длительного и дорогостоящего лечения. Об этом в Facebook написала ее коллега и близкая подруга Ольга Копыл.

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"Юлия получила множественные переломы рук и таза. Перенесла операцию на костях таза и требует еще ряд", - написала подруга.

Известно, что женщина воспитывает двух сыновей.

ДТП произошло на остановке на Кольцевой дороге напротив Электронмаша утром в пятницу 13 ноября. Hyundai с наклейками службы такси Uber маневрировал между полосами, не справился с управлением и влетел в остановку. 2 человека погибли. 2 - травмированных. Водителя, 22-летнего Дмитрия Ломакина, взяли под стражу на 2 месяца. Он плакал в зале суда и просил прощения. Объяснил, что пытался перестроиться с 4-го ряда в 1-й и не заметил припаркованный автомобиль. Вину признал.