Первая жертва наводнения в Закарпатье: ищут 11-летнего школьника, которого унесло течением

Ребенка унесло бурным течением. Фото: из открытых источников

В Воловце на Закарпатье ищут 5-классника, который упал в реку. Ребенка унесло течением.

"Очевидцы вызвали спасателей и сами пытались спасти ребенка, но, к сожалению, безуспешно. Сейчас мальчика ищут ниже по течению. Очень надеемся, что поиски принесут результат, и ребенок выживет", - сказал и.о. председателя ОГА Ярослав Галас, сообщает Depo.Закарпаття.

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