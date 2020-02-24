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понедельник, 24 февраля 2020 14:09

Первая жертва циклона Yulia: в центре города погибла женщина
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В Одессе на 69-летнюю женщину упало дерево. Она погибла на месте
Фото: usionline.com
В Одессе на 69-летнюю женщину упало дерево. Она погибла на месте
В Одессе на 69-летнюю женщину упало дерево. Она погибла на месте
В Одессе на 69-летнюю женщину упало дерево. Она погибла на месте
В Одессе на 69-летнюю женщину упало дерево. Она погибла на месте

В Одессе 24 февраля из-за непогоды погибла 69-летняя женщина. На нее упало дерево.

Несчастный случай произошел на пересечении улицы Нежинской и переулка Маланова, пишет местное издание "Украинская служба информации".

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Шквальный ветер повалил дерево на женщину, которая стояла рядом. Она погибла мгновенно.

На месте работают спасатели и полиция.

В Украину пришел циклон Yulia со штормовым ветром, дождем и снегом. Штормовой северо-западный ветер достигает порывов более 15-22 м/с.

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Дата
24
февраля

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