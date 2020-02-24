Первая жертва циклона Yulia: в центре города погибла женщина

Фото: usionline.com

В Одессе 24 февраля из-за непогоды погибла 69-летняя женщина. На нее упало дерево.

Несчастный случай произошел на пересечении улицы Нежинской и переулка Маланова, пишет местное издание "Украинская служба информации".

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Шквальный ветер повалил дерево на женщину, которая стояла рядом. Она погибла мгновенно.

На месте работают спасатели и полиция.

В Украину пришел циклон Yulia со штормовым ветром, дождем и снегом. Штормовой северо-западный ветер достигает порывов более 15-22 м/с.