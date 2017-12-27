"Переживаем самые тяжелые времена за годы независимости" - эксперт

Убийства публичных лиц, которые произошли в 2017 году в Украине, стали инструментом давления на страну. В большинстве дел заказчики и исполнители - неизвестны.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказывает Сергей Шабовта, председатель общественной организации "Всеукраинская ассоциация операторов рынка безопасности".

Автор: фото agropolit.com Сергей Шабовта: "Совет нацбезопасности и президент ни разу не выступили и не проанализировали ситуацию с преступностью в стране".

Одним из факторов ухудшения криминогенной ситуации называют большое количество оружия, ввезенного в страну. Касается ли это заказных убийств?

Вряд ли. Количество оружия не влияет на число заказных убийств. Для этого нанимают исполнителей-профессионалов. Это не зависит от положения дел в государстве.

Когда происходит громкое убийство - много упреков звучат в адрес наших спецслужб. Они действительно по-крупному недорабатывают?

Да. Совет нацбезопасности и президент ни разу не выступили и не проанализировали ситуацию с преступностью в стране. Недавно была годовщина трагедии в Княжичах (4 декабря прошлого года во время спецоперации в селе Княжичи Броварского района Киевской области спецназовцы полиции постреляли оперативников и инспекторов государственной охраны. Погибли пять человек. Двое бывших руководителей оперативной разведки столицы взяли под домашний арест. - Gazeta.ua), которая показала, что все заявления о реформе - это только разговоры. Пешек признали виновными, а в министерстве никого не наказали.

На одном из брифингов руководитель СБУ Василий Грицак говорил, что многие преступления спецслужбы предупредили. Могли ли они не допустить резонансных убийств?

Убийство Амины Окуевои могло быть следствием дел ее мужа. Результатом личных разборок, вероятно, есть и гибель Тимура Махаури. Спецслужбы не могут такого отследить. Пешек признали виновными, а в министерстве никого не наказали

После каждого покушения одной из первых версий правоохранители называют российский след.

Они делают поспешные бездоказательные заявления.

Почему большинство таких преступлений остаются нераскрытыми?

Тот, кто выполняет преступление, не знает заказчика. Только контактное лицо, передающее деньги. Разоблачить всю цепочку можно только аналитическим путем - поняв мотивы. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт

Какой должна была быть политика в вопросах безопасности в целом?

На всех уровнях должны работать профессионалы. И действовать верховенство закона. Очевидные вещи, которые у нас уничтожены.

Нынешний состав руководства правоохранительной системы подчинен политическим задачам. Они не в состоянии направить работу на борьбу с преступностью. Разоблачить всю цепочку можно только аналитическим путем - поняв мотивы

Как остановить показательные казни?

Преступность - это контрольная точка, которая показывает, что ситуация в Украине сейчас очень плохая. Переживаем самые трудные времена за все годы независимости. 1990-е отдыхают. Тогда преступность подавили новые силы правоохранительной системы. Сейчас коррупция на всех звеньях власти не дает этому случиться. В течение 2017 года в Украине произошел ряд громких убийств. Среди жертв - доброволец батальона "Киев-2" Амина Окуева, командир Главного управления разведки Минобороны Максим Шаповал, полковники Службы безопасности Александр Хараберюш и Юрий Возный, доброволец Чеченского батальона Тимур Махаури , бывший депутат российской Государственной думы Денис Вороненков.