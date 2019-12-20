Перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие

Автобус с пассажирами слетел в кювет. Фото: npu.gov.ua

Недалеко от поселка Ружин Житомирской области автобус с пассажирами слетел в кювет и перевернулся. В результате пострадали 4 пассажира.

Автобус марки Mercedes следовал из Белой Церкви в Винницу, сообщают в полиции области.

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Предполагают, что водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги. Пострадали получили травмы различной степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.

Школьный автобус и два автомобиля попали в аварию возле села Кровинка Теребовлянского района на Тернопольщине. Водитель одной из машин погиб, дети не пострадали.