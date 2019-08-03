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Перестрелка в Кирилловке: стали известны новые подробности

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Перестрелка в Кирилловке: стали известны новые подробности
В Кирилловке работает несколько подразделений полиции. ФОТО: ria-m.tv

Полицейским удалось задержать часть участников перестрелки в Кирилловке. Остальные скрываются на базе отдыха "Белуга" на косе Пересыпь.

Сообщает местное издание "Акцент".

Правоохранители базу окружили. Однако доступа внутрь не имеют, ведь это частная территория. Рассматривают вариант штурма. Удалось его осуществить или нет, пока не сообщается. По информации ria-m.tv, бронированная штурмовая машина полицейских вернулась из косы Пересыпь в горотдел.

Центр Кирилловки на данный момент также заполнен полицейский. Официального комментария от них пока не последовало.

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Что происходит рядом с гостиницей "Белуга", зафиксировали на видео очевидцы. Запись выложили в паблик melitopol_gram.

3 августа в центре курортного поселка Кирилловка устроили стрельбу. Случилось все у популярного пляжного комплекса Pelican. Конфликт разжегся между представителями кавказской национальности.

ria-m.tv
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Дата
03
августа

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