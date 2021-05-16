Перепутал со знакомым: мужчину чуть не зарезали в подъезде

В Николаеве мужчина набросился с ножом на прохожего и едва его не убил. Фото: npu.gov.ua

В подъезде дома по пр. Богоявленскому в Николаеве порезали 32-летнего мужчину. Происшествие случилось вчера, 15 мая.

Пострадавшего с ранениями в грудь и спину госпитализировали. Резником оказался 21-летний местный житель. Оказалось, он перепутал потерпевшего со своим знакомым, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Ножевые ранения он нанес николаевцу в ходе конфликта. По словам задержанного, он перепутал потерпевшего со своим знакомым, с которым у него были неприязненные отношения", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства устанавливаются.

На Луганщине избили мужчину, который в нетрезвом состоянии перепутал подъезды. Медики диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и перелом свода черепа.