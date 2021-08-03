Переломов нет, но петля на высоте 4 м: в полиции раскрыли подробности дела Шишова

В полиции раскрыли подробности дела о гибели лидера Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве. Среди основных версий - суицид и убийство, замаскированное под самоубийство.

Автор: t.me/UA_National_Police В Киеве нашли в петле гражданина Беларуси 26-летнего Виталия Шишова. Исчез накануне во время пробежки

На теле Шишова обнаружили телесные повреждения. А веревка, сложенная вчетверо, завязана на значительной высоте. Однако выводы делать рано, рассказал на брифинге председатель Нацполиции Игорь Клименко.

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"На месте нашли телефон Виталия, был на земле возле тела. Веревка, сложенная вчетверо, была завязана на ветке на высоте 3,8 метра. При том что рост Виталия - 185 сантиметров. Однако рядом валялись три пня. Два - высотой по 50 сантиметров, еще один - 60. На последнем есть след. Мы изучаем, принадлежал ли след погибшему или постороннему лицу. Также на теле погибшего есть телесные повреждения, ссадины - содрана кожа на носу, на левом колене, груди и небольшая потертость на верхней части левой губы. Это характерно для разового падения, по словам эксперта. Информации о переломах пока нет", - рассказал Клименко.

Назначили ряд экспертиз. Проведут также следственный эксперимент. Изучают видеозаписи с камер наблюдения, допрашивают свидетелей и очевидцев происшествия.

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов исчез утром 2 августа в Киеве. Вышел на пробежку и не вернулся. Друзья несколько раз проверили места по его маршруту, но тщетно. Сожительница Виталия обратилась в полицию. Мужчину нашли повешенным 3 августа.