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вторник, 27 июля 2021 14:16

Перелом позвоночника и ушибы: ребенок серьезно травмировался на батуте

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Перелом позвоночника и ушибы: ребенок серьезно травмировался на батуте
На батуте может находиться только один человек. Фото: kg.ua

В Кременчуге Полтавской области во время прыжков на батуте серьезно травмировалась 12-летняя девочка. У ребенка диагностировали травмы шеи, ушиб грудно-поясничного отдела и компрессионный перелом позвоночника.

Инцидент произошел в местном парке Приднепровский в понедельник вечером, сообщает "Кременчугская газета".

"Скорая помощь доставила пострадавшую в детскую горбольницу, где ее госпитализировали в травматологическое отделение. Состояние девочки средней тяжести", - говорится в сообщении.

Для безопасных прыжков батут должен стоять на ровной поверхности на расстоянии 2,5-3 м от деревьев, проводов и других предметов. Если в комплекте с батутом нет спецзащиты, необходимо отдельно приобрести защитную сетку. Это сведет к минимуму возможность падения на землю и травмирования. На батуте может находиться только один человек, прыжки вдвоем одновременно могут привести к травмам. Не стоит прыгать в одно и то же место в центре или пытаться делать трюки.

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Двое братьев 10 и 14 лет утонули, купаясь в пруду. Трагедия произошла вблизи села Слободка на Черниговщине. Ребята без разрешения пошли отдыхать к местному водоему. Детей долгое время не было дома, поэтому отец пошел их искать, на берегу заметил их вещи. Мужчина позвонил в экстренные службы и пытался отыскать детей в воде самостоятельно.

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