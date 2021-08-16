Перехватили вторую партию кокаина от итальянской мафии

Фото: npu.gov.ua

В Одесском порту правоохранители обнаружили почти 60 кг кокаина на $10 млн 15 августа.

Это вторая партия наркотика, которую должны были получить задержанные участники всемирно известной преступной организации "Ндрангета", сообщили в пресс-службе МВД.

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"Правоохранители изъяли еще почти 60 кг кокаина. Наркотики были спрятаны в полостях контейнера", - сказано в сообщении.

Проводятся следственные действия. Устанавливают круг лиц, причастных к наркотрафику.

Трех организаторов наркотрафика задержали 9 августа во время попытки вывезти партию наркотиков из порта "Южный". Тогда изъяли более 60 кг кокаина. Эти наркотики прибыли в контейнере с бананами из Республики Эквадор. Их злоумышленники планировали переправить в страны Европейского Союза. Задержанные причастны к деятельности одной из крупнейших в мире преступных организаций "Ндрангета".