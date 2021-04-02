Перехватили мощную контрабанду сигарет на 18 млн грн

На Львовщине у контрабандистов нашли 393 тыс. пачек сигарет на сумму 18 млн грн.

Их везли из Беларуси, сообщили в Пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"В ходе проведения 8 обысков в помещениях, где осуществлялась противоправная деятельность (склады и гаражи) и транспортных средств на территории Львова и пригорода изъято около 393 тысяч пачек фальсифицированных табачных изделий иностранного и отечественного маркировки известных торговых марок (с марками акцизного налога с признаками подделки , а также без таковых), ориентировочной стоимостью на теневом рынке около 18 миллионов гривен, денежные средства, полученные в результате противоправной деятельности в сумме 38 тысяч евро, 56 тысяч долларов, 264 тысяч гривен, что в гривневом эквиваленте составляет более 3 миллионов гривен, транспортное средство, которое использовали для перевозки контрафакта и черновые записи, свидетельствующие о преступной деятельности фигурантов", - говорится в сообщении.

Фото: lviv.gp.gov.ua

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Решают вопрос о наложении ареста на изъятую продукцию.

В Международном аэропорту "Одесса" обнаружили контрабандные 100 тыс. пачек сигарет. Ориентировочная стоимость товара составляет примерно 3 млн грн.