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пятница, 19 марта 2021 03:31

Изъяли контрабандную партию сигарет стоимостью 3 млн грн

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Изъяли контрабандную партию сигарет стоимостью 3 млн грн
В Одессе разоблачили контрабанду 100 тысяч пачек сигарет. Фото: СБУ

В Международном аэропорту "Одесса" обнаружили контрабандные 100 тысяч пачек сигарет.

Ориентировочная стоимость товара составляет примерно 3 миллиона гривен, сообщила пресс служба СБУ.

Организаторы схемы доставляли товар в Украину авиационными рейсами из страны Персидского залива. Сигареты завозили под видом потребительских товаров, скрывая от таможенного контроля.

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За перемещение сигарет в тайнике предусмотрен штраф в размере 100 процентов стоимости сигарет и их конфискация.

Также возможна конфискация транспорта с хранилищем, который использовался для перемещения контрабанды через таможенную границу Украины.

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