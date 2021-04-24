Перехватили мощную контрабанду сигарет на 145 млн грн

В Одесском порту обнаружили более 13,7 тыс. ящиков с сигаретами на сумму около 145 млн гривен.
Груз незаконно транзитом должен был попасть в страны ЕС. Об этом сообщает Госпогранслужба.
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"Сотрудники Госпогранслужбы завершили проверку 12 контейнеров с грузом сигарет.
По результатам осмотра изъяли более 13700 ящиков с сигаретами", - говорится в сообщении.
Следственные действия продолжаются.
В Международном аэропорту "Одесса" обнаружили контрабандные 100 тысяч пачек сигарет. Ориентировочная стоимость товара составляет примерно 3 миллиона гривен.
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