Перед пассажирским поездом железнодорожные рельсы забросали камнями и шинами

В Одессе забросали камнями и шинами рельсы перед пассажирским поездом "Интерсити", который ехал из Киева.
"6 июля около 14:00 машинист электропоезда "Интерсити" №761 сообщением "Киев-Одесса" резко затормозил что бы избежать наезда на камни и шины. Благодаря оперативным действиям машиниста, столкновения не произошло", - сообщает пресс-центр Укрзализныци.
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Локомотивная бригада убрала посторонние предметы из колеи. Пассажирский поезд задержался на 3 мин.
Подобные случаи могут помешать стабильной работе железной дороги, нанести материальный ущерб и в случае аварии привести к человеческим жертвам, отметили в ведомстве.
Злоумышленники ограбили украинский электропоезд, который недавно модернизировали за 60 млн грн. Они проникли в электричку, которая курсирует по пригородному маршруту Киев - Фастов, повредили поезд и украли внутреннее оборудование, в частности систему безопасности и информирования пассажиров.
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