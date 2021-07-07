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среда, 07 июля 2021 14:05

Перед пассажирским поездом железнодорожные рельсы забросали камнями и шинами

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Перед пассажирским поездом железнодорожные рельсы забросали камнями и шинами
Неизвестные забросали рельсы камнями и шинами. Фото: pixabay.com

В Одессе забросали камнями и шинами рельсы перед пассажирским поездом "Интерсити", который ехал из Киева.

"6 июля около 14:00 машинист электропоезда "Интерсити" №761 сообщением "Киев-Одесса" резко затормозил что бы избежать наезда на камни и шины. Благодаря оперативным действиям машиниста, столкновения не произошло", - сообщает пресс-центр Укрзализныци.

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Локомотивная бригада убрала посторонние предметы из колеи. Пассажирский поезд задержался на 3 мин.

Подобные случаи могут помешать стабильной работе железной дороги, нанести материальный ущерб и в случае аварии привести к человеческим жертвам, отметили в ведомстве.

Злоумышленники ограбили украинский электропоезд, который недавно модернизировали за 60 млн грн. Они проникли в электричку, которая курсирует по пригородному маршруту Киев - Фастов, повредили поезд и украли внутреннее оборудование, в частности систему безопасности и информирования пассажиров.

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Дата
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