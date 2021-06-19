Вандалы повредили недавно отреставрированную электричку

Повредили электричку "Киев-Фастов". Фото: Укрзализныця

Злоумышленники ограбили украинский электропоезд, который недавно модернизировали за 60 миллионов гривен.

Неизвестные проникли в электричку, которая курсирует по пригородному маршруту Киев — Фастов, повредили поезд и украли внутреннее оборудование, в частности систему безопасности и информирования пассажиров, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Электропоезд является частью проекта City Express.

Сотрудники железной дороги вовремя среагировали и оперативно остановили подвижный состав, благодаря чему удалось избежать аварии. На следующий день электричка была восстановлена и отправлена по маршруту.

"В противном случае 6 тысяч пассажиров, которые ежедневно пользуются указанным поездом, остались бы без своих рейсов. Всю информацию об инциденте, в том числе, видео с камер наблюдения переданы правоохранительным органам. Укрзализныця обеспокоена таким отношением пассажиров к имуществу железной дороги и призывает всех беречь подвижной состав и уважать труд железнодорожников", — подчеркивается в сообщении.

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