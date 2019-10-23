Перечень портов, которые парализовал туман

В Украине из-за тумана ограничили движение в 7-ми портах. Фото: kekc

Из-за сильных туманов в 7 морских портах Украины ограничили лоцманскую проводку и грузовые операции с зерновыми.

Кроме того закрыли движение через два канала, сообщили tsn.ua

С 22 октября запрещено курсировать через Бугско-Днепровско-лиманский и Херсонский морской каналы.

Ограничили лоцманскую проводку судов - в портах "Южный", "Николаев", "Ольвия" и "Скадовск". Ограничения на грузовые операции с зерновыми введено в портах "Одесса", "Херсон" и "Рени".

Туман не повлиял на работу портов "Черноморск", "Мариуполь", "Бердянск", "Измаил", "Усть-Дунайск" и "Белгород-Днестровск". Движение транспортных средств через устье "Быстрое" открыт.

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В аэропорту "Киев" ("Жуляны") из-за густого тумана отменили рейсы в Рим, Берлин и Варшаву, которые должны были состояться утром.