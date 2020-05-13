Пенсионерка продавала наркотики школьникам

В Мукачево полиция разоблачила на сбыте наркотиков 66-летнюю женщину.

В своем доме, который расположен возле местной школы, пенсионерка устроила магазин, куда приходили получить дозу наркозависимые горожане. Среди покупателей были и несовершеннолетние, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Закарпатской области.

Автор: zk.npu.gov.ua В Мукачево полиция разоблачила на сбыте наркотиков 66-летнюю женщину

"Женщина систематически сбывала психотропное вещество метамфетамин наркозависимым клиентам. Поскольку дом наркоторговки расположен рядом с местной школой, среди ее клиентов были и несовершеннолетние ученики. Это подтверждают и неоднократные оперативные закупки, проведенные у нее в течение короткого промежутка времени", - сказано в сообщении.

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Известно, что наркодилерша уже ранее неоднократно судима за преступления подобного характера. Во время обысков у нее дома обнаружили остатки наркотиков, принадлежности для их фасовки, весы и деньги, вероятно, полученные за продажу товара. Кроме этого, у женщины было обнаружено ультрафиолетовую лампу для детектора банкнот, с помощью которой она проверяла покупателей, не пытаются ли они ее "подставить". Все вещественные доказательства следователи направят экспертам для исследования.

Автор: zk.npu.gov.ua Среди покупателей наркодилерши были и несовершеннолетние

Женщину задержали. Ей грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Правоохранители задержали наркодельцов, которые продавали опасные психотропы в Одессе. Наркодилерство организовала 28-летняя уроженка Татарбунар, которая раньше имела судимости за подобные преступления.