Пенсионерка ожила после того, как медики констатировали смерть

В Кременчуге Полтавской области 83-летняя пенсионерка ожила после того, как медики констатировали ее смерть.
Местная жительница Светлана Карась в Facebook написала, что накануне ее соседка забрала к себе из деревни 83-летнюю мать.
3 июня пенсионерке стало плохо. Дочь подумала, что мать умерла. Медики прибыли на место вызова и констатировали смерть пенсионерки.
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"Приехала полиция, оформили бумаги. Вызвали машину ритуальных услуг... Начали обзванивать родственников... И тут бабушка чихнула", – написала Светлана Карась.
"Не знаю, как в этот момент вели полиция и медики, но "посмотреть на их лица хотел весь дом", - пишет женщина.
Информацию подтвердила полиция Кременчуга. В пресс-службе добавили, то, что пенсионерка жива, определили работники ритуальных услуг.
Женщину отвезли в больницу. Ее состояние тяжелое,рассказала пресс-офицер полиции Анна Васенко.
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