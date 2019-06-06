Пенсионерка ожила после того, как медики констатировали смерть. Фото: rbc.ua

В Кременчуге Полтавской области 83-летняя пенсионерка ожила после того, как медики констатировали ее смерть.

Местная жительница Светлана Карась в Facebook написала, что накануне ее соседка забрала к себе из деревни 83-летнюю мать.

3 июня пенсионерке стало плохо. Дочь подумала, что мать умерла. Медики прибыли на место вызова и констатировали смерть пенсионерки.

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"Приехала полиция, оформили бумаги. Вызвали машину ритуальных услуг... Начали обзванивать родственников... И тут бабушка чихнула", – написала Светлана Карась.

"Не знаю, как в этот момент вели полиция и медики, но "посмотреть на их лица хотел весь дом", - пишет женщина.

Информацию подтвердила полиция Кременчуга. В пресс-службе добавили, то, что пенсионерка жива, определили работники ритуальных услуг.

Женщину отвезли в больницу. Ее состояние тяжелое,рассказала пресс-офицер полиции Анна Васенко.

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