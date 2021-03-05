Педофилом-нападавшим с лифта оказался завхоз школы

В Киеве задержали подозреваемого в развращении 10-летней девочки в Днепровском районе. Фото: npu.gov.ua

В Киеве задержали подозреваемого в развращении 10-летней девочки в Днепровском районе Киева.

Им оказался местный 31-летний житель, который работает в одной из столичных школ заместителем директора по хозяйственной работе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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"3 марта около 14:40 подозреваемый заметил малолетнюю девочку, которая шла домой на улице Радужной в Днепровском районе Киева. Проследил за ней. Зайдя в подъезд дома, мужчина силой втолкнул малолетнюю в лифтовую кабину и совершил развратные действия. Когда лифт остановился, подозреваемый сбежал по лестнице", - рассказали в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

О нападении насильника сообщали активисты "Атопатруль Майдан". Лысый мужчина зашел за девочкой в ​​подъезд и пытался ее раздеть. Кто-то из соседей испугал насильника, он убежал. На вид мужчине 30-40 лет, спортивного телосложения, высокий. Был одет в спортивные штаны и безрукавку в красно-черных тонах.