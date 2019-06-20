Педофил-насильник работал детским фотографом

Мужчина работал фотографом на детских праздниках. Фото: slavdelo.dn.ua

В Запорожье задержали мужчину, который насиловал 2-летнюю девочку и снимал это на видео.

Злоумышленник объяснил свои действия ради удовлетворения. Порноконтент распространял в тематических группах в сети, сообщает пресс-служба киберполиции Украины.

"23-летний мужчина был участником многих закрытых групп, где участники распространяли контент с исключительно детской порнографией. Работает независимым фотокорреспондентом, подрабатывал фотографом на детских праздниках и спортивных соревнованиях. Некоторые из этих фото он также пересылал участникам закрытых групп", - указано в сообщении.

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Первое изнасилование произошло около года назад. Заметив, что ребенок не рассказал об этом матери, мужчина продолжил насильственные действия, постоянно фиксируя их для фото и видео контента. Так провоцировал других участников групп к подобным действиям.

Подозреваемый также имел видеоархив с детской порнографией, который хранил как на собственных носителях, так и в облачном хранилище. Распространял их среди граждан Украины и иностранцев. По месту жительства провели обыск. Изъяли технику с дитячою порнографией.

Возбудили уголовное дело по статье 153 о сексуальном насилии. Его арестовали на 60 суток и объявили подозрение. Мужчине грозит до 10 лет заключения.

В американском штате Миссури до 40 лет заключения приговорили 28-летнего Захари Спраулса. Мужчина 50 раз насиловал малолетнюю девочку в течение 2-х лет. Первый эпизод произошел, когда той было 7 лет.