Педофила из Харьковщины задержали за повторное преступление

54-летний мужчина неоднократно сидел за изнасилование несовершеннолетних. Фото: inforeactor.ru

На Харьковщине задержали педофила по подозрению в новом преступлении. На этот раз 54-летний мужчина изнасиловал 19-летнюю жительницу Первомайского.

В полицию девушка позвонила сама 9 июля. Рассказала, что злоумышленник держал ее сутки в доме в селе Сиваш и изнасиловал. Глаза завязывал тряпкой, поэтому на конкретное жилье она не могла указать, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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"Сотрудники сектора криминальной полиции провели ряд мероприятий и установили похожего по описанию девушки мужчины. Потерпевшая узнала злоумышленника. Им оказался 54-летний житель села. Ранее мужчина неоднократно был судим за изнасилование несовершеннолетних", - отметили в полиции.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства: веревку, которой мужчина связывал руки и ноги девушки, самодельный нож, которым он девушке нанес порез ладони.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

8 июля 5 детей стали жертвами насильников во Львовской, Николаевской, Тернопольской и Винницкой областях. Это только те факты преступлений, где родители преодолели страх и обратились в полицию, говорит первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.