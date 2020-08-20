Педофил за 500 грн хотел "купить" 14-летнего парня

У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який розбещував 14-річного хлопця. Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львове 47-летний водитель заманил 14-летнего парня в свой автомобиль, попросив о помощи в настройке мобильной связи в телефоне. Когда подросток настраивал мобильный, мужчина начал к нему приставать и предложил интим.

Инцидент произошел сегодня, 20 августа, сообщает Zaxid.net.

"Около 12:00 14-летний львовянин позвонил в полицию и рассказал, что ему предложили интимные услуги за деньги. Парень рассказал, что он раздавал возле ТЦ "Вам" на ул. Хмельницкого флаеры и мужчина, который проходил мимо, попросил помочь ему с настройкой мобильной связи. Мужчина предложил из-за жары сесть в его автомобиль Mitsubishi Outlander, там работал кондиционер", - говорится в сообщении.

В авто мужчина начал к подростку цепляться, тот отбросил его руку и попросил больше так не делать. Позже мужчина предложил подростку интимные услуги за 500 грн.

"Парень не растерялся и включил диктофон на телефоне и практически сразу, закончив с настройками, начал прощаться. Мужчина протянул ему 50 гривен за помощь и снова начал приставать и предлагать интимные услуги, за которые готов был ему заплатить 500 гривен", - отмечается в сообщении.

После этого парень вышел из автомобиля и позвонил в полицию. Полицейские нашли и остановили автомобиль Mitsubishi Outlander через несколько минут после звонка. Как стало известно позже, за 1,5 часа до инцидента патрульные оштрафовали этого водителя за нарушение ПДД.

В полиции информацию подтвердили. Сообщили, что злоумышленника задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. За развращение несовершеннолетнего ему грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

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