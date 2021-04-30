Педофил приставал в подъезде к первокласснице

 
Ексклюзивы
1/5
Хитрые способы зонирования пространства: подсказки дизайнеры
Хитрые способы зонирования пространства: подсказки дизайнеры
Просмотров: 126
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 828
Врачи установили новую причину частых головных болей
Врачи установили новую причину частых головных болей
Просмотров: 117
Нардеп рассказал, что ждет правительство в ближайшее время
Нардеп рассказал, что ждет правительство в ближайшее время
Просмотров: 171
Приближаются грозы и дожди - синоптики обновили прогноз на неделю
Приближаются грозы и дожди - синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 252
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Просмотров: 765
Куда поехать вдвоем на майские праздники за малые деньги
Куда поехать вдвоем на майские праздники за малые деньги
Просмотров: 513
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Просмотров: 828
Депутаты начали противостояние с украинскими историками
Депутаты начали противостояние с украинскими историками
Просмотров: 810
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 360
Фото
Все фото
3
4
3
7
6
91-летнюю женщину изнасиловал внук
91-летнюю женщину изнасиловал внук
&quot;Я бы сыночка обнять хотела&quot; - за смерть 12-летнего парня никого не наказали
"Я бы сыночка обнять хотела" - за смерть 12-летнего парня никого не наказали
&quot;Будущий&quot; глава МВД с сообщником торговали должностями Нацполиции
"Будущий" глава МВД с сообщником торговали должностями Нацполиции
Кот пролетел шесть этажей и упал в закрытый подвал
Кот пролетел шесть этажей и упал в закрытый подвал
Машина &quot;смела&quot; велосипедиста и повисла на отбойнике
Машина "смела" велосипедиста и повисла на отбойнике
Видео
Все видео
Мужчина более двух лет насиловал падчерицу
Мужчина более двух лет насиловал падчерицу
Женщина нашла в доме замученную соседку
Женщина нашла в доме замученную соседку
Схватила за волосы: учительница агрессивно "воспитывала" школьника
Схватила за волосы: учительница агрессивно "воспитывала" школьника
"Народный инспектор" с граблями жестко проучил "героя парковки"
"Народный инспектор" с граблями жестко проучил "героя парковки"
Подросток брызнул в учительницу из газового баллончика: что говорят в школе
Подросток брызнул в учительницу из газового баллончика: что говорят в школе
Интервью
1/5
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 828
Проблемы могут быть разными: до какого возраста женщинам можно отсрочить беременность
Проблемы могут быть разными: до какого возраста женщинам можно отсрочить беременность
Просмотров: 414
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 360
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 1287
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 432
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 495
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
пятница, 30 апреля 2021 15:50

Педофил приставал в подъезде к первокласснице

  Комментировать
Педофил приставал в подъезде к первокласснице
В Хмельницкой области задержали 35-летнего мужчину, который развращал 7-летнюю девочку. Фото: npu.gov.ua

В Славуте Хмельницкой области задержали 35-летнего мужчину, который развращал 7-летнюю девочку.

Приставал к первокласснице в подъезде дома, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Педофилом-нападавшим с лифта оказался завхоз школы

"О преступлении сообщил отец первоклассницы. Рассказал, что злоумышленник прямо в подъезде дома, где проживает семья, совершал развратные действия в отношении его малолетней дочери", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения. Ему грозит до восьми лет за решеткой.

В Одесской области 28-летний мужчина более двух лет насиловал 11-летнюю дочь гражданской жены. Чтобы ребенок держал все в тайне, он запугивал ее. Преступника задержали и взяли под стражу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Педофил приставал в подъезде к первокласснице». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Осуществили покушение на бывшего председателя Рады

Затонул паром. Погибли 103 человека

Отец Нобелевского лауреата ограбил банк

Террорист расстрелял студентов и преподавателей

Шевченко издал книгу

Император отрекся от власти

Гитлера хоронили шесть раз

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото 1 Просмотров: 59188
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 13545
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день Просмотров: 12996
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19 Просмотров: 10035
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование Просмотров: 9882
Происшествия
91-летнюю женщину изнасиловал внук
91-летнюю женщину изнасиловал внук
3
 Просмотров: 180
"Я бы сыночка обнять хотела" - за смерть 12-летнего парня никого не наказали
"Я бы сыночка обнять хотела" - за смерть 12-летнего парня никого не наказали
4
 Просмотров: 378
Никто не забирает: тело подозреваемого в убийстве 7-летней девочки остается в морге
Никто не забирает: тело подозреваемого в убийстве 7-летней девочки остается в морге Просмотров: 486
"Будущий" глава МВД с сообщником торговали должностями Нацполиции
"Будущий" глава МВД с сообщником торговали должностями Нацполиции
3
 Просмотров: 567
Умерла 5-летняя девочка, которую мать накормила грибным супом
Умерла 5-летняя девочка, которую мать накормила грибным супом Просмотров: 378
Больше всего комментируют
28
Летом газ для населения не подешевеет
7
Власти открыли распродажу земли иностранцам. Защитить Украину может только референдум - Тимошенко
3
Верховная Рада хочет законодательно запретить подавать воду в Крым
2
СМИ узнали, где Украина предложит Путину провести переговоры
2
Олег Гладковский будет обращаться в ЕСПЧ
Голосов: 575
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть