Педофил приставал в подъезде к первокласснице

В Хмельницкой области задержали 35-летнего мужчину, который развращал 7-летнюю девочку. Фото: npu.gov.ua

В Славуте Хмельницкой области задержали 35-летнего мужчину, который развращал 7-летнюю девочку.

Приставал к первокласснице в подъезде дома, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Педофилом-нападавшим с лифта оказался завхоз школы

"О преступлении сообщил отец первоклассницы. Рассказал, что злоумышленник прямо в подъезде дома, где проживает семья, совершал развратные действия в отношении его малолетней дочери", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения. Ему грозит до восьми лет за решеткой.

В Одесской области 28-летний мужчина более двух лет насиловал 11-летнюю дочь гражданской жены. Чтобы ребенок держал все в тайне, он запугивал ее. Преступника задержали и взяли под стражу.