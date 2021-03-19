Педофил предлагал деньги детям из неблагополучных семей

Мужчину задержали за развращение мальчика. Фото: pexels.com

Мужчину из Жовквы Львовской обл. подозревают в развратных действиях в отношении 11-летнего мальчика.

Мальчик рассказал другу, тот - своему отцу, который обратился в полицию. Педофила задержали с поличным, сообщает Львовская областная прокуратура.

"В одном из городов Львовского района мужчина совершал развратные действия в отношении 11-летнего мальчика. Подозреваемый задержан на месте преступления. Разоблачить фигуранта удалось благодаря обращению в полицию отца мальчика, друг которого стал жертвой этого лица", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

СМИ сообщают, что подозреваемый предлагал мальчикам из неблагополучных семей деньги за растление.

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Ему собираются сообщить о подозрении в совершении развратных действий в отношении малолетнего. Следователи проверят причастность подозреваемого к другим похожим преступлениям.

В селе Березань Киевской области 49-летний мужчина развращал 5-летнюю внучку сожительницы, которая приехала в гости к бабушке. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.