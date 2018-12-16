Педофил насиловал малолетних сестер

 
Ексклюзивы
1/5
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1377
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 396
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 774
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2124
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 306
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Просмотров: 783
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1323
Дело Насирова может развалиться в суде - политолог
Дело Насирова может развалиться в суде - политолог
Просмотров: 423
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2583
Украина будет выплачивать политзаключенным стипендии
Украина будет выплачивать политзаключенным стипендии
Просмотров: 135
Фото
Все фото
3
8
8
6
5
Автобус раздавил VOLVO с четырьмя людьми - впечатляющие фото
Автобус раздавил VOLVO с четырьмя людьми - впечатляющие фото
Под Киевом фура протаранила 7 автомобилей
Под Киевом фура протаранила 7 автомобилей
Парень под наркотиками пытался ограбить магазин оружия
Парень под наркотиками пытался ограбить магазин оружия
В центре Киева прикрыли подпольное казино
В центре Киева прикрыли подпольное казино
&quot;Дядя, пусти!&quot;: мужчина пытался затянуть девочку за гаражи
"Дядя, пусти!": мужчина пытался затянуть девочку за гаражи
Видео
Все видео
Подполковник СБУ угнал у таксиста автомобиль
Подполковник СБУ угнал у таксиста автомобиль
Водитель сгорел заживо в ГАЗели
Водитель сгорел заживо в ГАЗели
Показали масштабный пожар в отделение "Новой почты"
Показали масштабный пожар в отделение "Новой почты"
Появилось новое видео с места взрыва многоэтажки
Появилось новое видео с места взрыва многоэтажки
Деньги на дороге привели к нескольким авариям
Деньги на дороге привели к нескольким авариям
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1080
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2124
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1323
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2583
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1044
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
15 декабря 2018
1 Просмотров: 1098
Заради субсидії
– Жінка не хоче моє прізвище дитині давати. Наполягає на своєму, – говорить Олександр. Місяць тому в сусіда і його цивільної дружини ...
воскресенье, 16 декабря 2018 18:10

Педофил насиловал малолетних сестер

  Комментировать
Педофил насиловал малолетних сестер
В Киеве педофил насиловал двух сестер 7 и 10 лет. За это получил 12 лет тюрьмы. Фото - unian.ua

В Киеве педофил насиловал двух сестер 7 и 10 лет.

53-летний мужчина дружил с родителями девочек и часто звал сестер к себе в гости, где совершал по отношению к ним развратные действия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Свои вину мужчина не признал. Однако сторона обвинения доказала его причастность к совершению развратных действий в отношении малолетних. Выяснилось также, что он уже был судим за аналогичные преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Угостил конфетой и полез целоваться: педофил встретил девочку возле школы

Суд приговорил педофила к 12 годам тюрьмы. Пока приговор не вступит в силу, человек будет находиться под стражей.

Активисты общественной организации "Наследие. Охота на педофилов" в Запорожье поймали и провели "профилактическую" беседу с очередным любителем школьниц. 25-летний житель Южного микрорайона города назначил встречу 14-летней девочке возле ТЦ "Украина" чтобы "выпить кофе", по его словам. Однако в переписке мужчины со школьницей указано, что встреча предназначалась для того, чтобы вступить с несовершеннолетней в интимную связь. Он хотел научить девочку оральному сексу и многому другому.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Педофил насиловал малолетних сестер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Появились первые фото с Объединительного собора
Появились первые фото с Объединительного собора
4
 7 Просмотров: 82933
Богини среди нас: показали откровенный фотопроект о женской силе
Богини среди нас: показали откровенный фотопроект о женской силе
11
 2 Просмотров: 67105
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
 14 Просмотров: 18900
Выходы без белья и отец миллионер: назвали самую дорогую модель мира
Выходы без белья и отец миллионер: назвали самую дорогую модель мира
18
 Просмотров: 17911
Reuters показало лучшие фото года
Reuters показало лучшие фото года
29
 Просмотров: 16616
Происшествия
В Киеве неизвестные на автомобиле с военными номерами избили и похитили мужчину
В Киеве неизвестные на автомобиле с военными номерами избили и похитили мужчину Просмотров: 1944
В Японии взорвалось и обрушилось здание кафе, десятки пострадавших
В Японии взорвалось и обрушилось здание кафе, десятки пострадавших Просмотров: 432
В Одесской области нашли мертвым пропавшего пограничника
В Одесской области нашли мертвым пропавшего пограничника Просмотров: 1269
Подполковник СБУ угнал у таксиста автомобиль
Подполковник СБУ угнал у таксиста автомобиль
 Просмотров: 1899
Украинскому футзалисту прострелили ногу после конфликта с фанатами
Украинскому футзалисту прострелили ногу после конфликта с фанатами 3 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
83
Перед Софийским собором собрались на молитву за автокефалию тысячи человек
16
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
14
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
14
Навальный оскорбил украинцев
7
Появились первые фото с Объединительного собора
Голосов: 13370
Голосование Почему я не буду голосовать за Юлию Тимошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Она уже была во власти и показала все свои возможности
  • Стране нужен президент другого качества
  • Ни на каких выборах не поддерживал ни ее, ни партию "Батькивщина"
  • Еще не определился с кандидатом
  • Буду голосовать за Тимошенко
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua