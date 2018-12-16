Педофил насиловал малолетних сестер

В Киеве педофил насиловал двух сестер 7 и 10 лет. За это получил 12 лет тюрьмы. Фото - unian.ua

В Киеве педофил насиловал двух сестер 7 и 10 лет.

53-летний мужчина дружил с родителями девочек и часто звал сестер к себе в гости, где совершал по отношению к ним развратные действия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Свои вину мужчина не признал. Однако сторона обвинения доказала его причастность к совершению развратных действий в отношении малолетних. Выяснилось также, что он уже был судим за аналогичные преступления.

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Суд приговорил педофила к 12 годам тюрьмы. Пока приговор не вступит в силу, человек будет находиться под стражей.

Активисты общественной организации "Наследие. Охота на педофилов" в Запорожье поймали и провели "профилактическую" беседу с очередным любителем школьниц. 25-летний житель Южного микрорайона города назначил встречу 14-летней девочке возле ТЦ "Украина" чтобы "выпить кофе", по его словам. Однако в переписке мужчины со школьницей указано, что встреча предназначалась для того, чтобы вступить с несовершеннолетней в интимную связь. Он хотел научить девочку оральному сексу и многому другому.