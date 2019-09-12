Педофил 2 часа насиловал и бил 12-летнюю девочку: фото подозреваемого

11 сентября в Харькове изнасиловали 12-летнюю девочку. Инцидент произошел около 18:00 на пустыре возле жилого массива "Горизонт".

Фото возможного подозреваемого были сделаны в супермаркете "АТБ" в том же районе. Его опубликовали на странице "Харьков NOW" в Facebook.

Автор: Харьков NOW В Харькове изнасиловали 12-летнюю девочку

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Насильник издевался над ребенком 2 часа, сейчас его ищут, пишет NewsRoom.

Автор: Харьков NOW Возможного подозреваемого в изнасиловании зафиксировали камеры наблюдения в магазине

Приметы преступника: мужчина около 25 лет, рост - 175 см, был одет в синюю футболку с изображением белого петуха.

В областной полиции в области информацию прокомментируют позже.

В Днепре разыскивают мужчину, который в 26 августа напал на 15-летнюю девушку в Новокодацком районе. Нападавший ударил свою жертву по голове бутылкой и пытался тянуть в кусты. Его испугали люди, которые вышли на дорогу.