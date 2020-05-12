Пчелы до смерти искусали мужчину

Если человека укусили минимум три пчелы, ей необходимо обратиться к врачу. Фото: pixabay.com

В Тернопольской области, в Збаражском районе, на мужчину напал рой пчел. Спасти его не удалось.

В селе Бодаки в Збаражском районе на местного 37-летнего мужчину напал рой пчел. Насекомые очень сильно искусали его. Медики, выехавшие на место происшествия, не смогли спасти мужчину. Они констатировали смерть местного жителя, наступившую вследствие аллергической реакции, - сообщают в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

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Сведения о событии полицейские внесли в ЄРДР за ч.1 ст. 115 ККУ. Правоохранители отмечают, что в случае выявления опасных гнезд и роев необходимо немедленно обратиться к спасателям. Укус осы или пчелы безопасен, однако, если человека укусили минимум три пчелы, ему немедленно необходимо обратиться к врачу.

Насекомые могут покусать где угодно - в местном парке, на природе, даже дома. Если одни укусы даже не беспокоят человека, то с другими надо посетить врача. Поэтому стоит знать, как выглядят самые распространенные из них.