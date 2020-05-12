Пчелы до смерти искусали мужчину

 
Ексклюзивы
1/5
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 297
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 2907
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4779
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 729
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3798
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2673
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2223
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Фото
Все фото
5
3
5
4
4
15-летняя девушка стала жертвой насильника: показали фото напавшего
15-летняя девушка стала жертвой насильника: показали фото напавшего
Охранник хранил дома боеприпасы
Охранник хранил дома боеприпасы
Пригласила в гости: 38-летней женщине перерезал горло новый знакомый
Пригласила в гости: 38-летней женщине перерезал горло новый знакомый
В столице полицейские гонялись за похитителем
В столице полицейские гонялись за похитителем
Мужчину зарубили и похоронили в собственном дворе
Мужчину зарубили и похоронили в собственном дворе
Видео
Все видео
Мужчина убил ножом охранника и попытался покончить с собой
Мужчина убил ножом охранника и попытался покончить с собой
Пьяный водитель устроил масштабную погоню и сбил полицейского
Пьяный водитель устроил масштабную погоню и сбил полицейского
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
Земля горела полсуток: боевики используют фосфорные снаряды
Россиянин грабил аптеки в Киеве
Россиянин грабил аптеки в Киеве
Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов
Разведка зафиксировала новые преступления российских оккупантов
Интервью
1/5
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 2907
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 729
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3798
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1872
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1242
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
11 мая 2020
Просмотров: 207
Настав час бити пенальті
У кар'єрі практично всіх видатних футбольних нападників-бомбардирів настає час, коли вони починають бити одинадцятиметрові. На початку зіркового ...
вторник, 12 мая 2020 14:51

Пчелы до смерти искусали мужчину

  Комментировать
Пчелы до смерти искусали мужчину
Если человека укусили минимум три пчелы, ей необходимо обратиться к врачу. Фото: pixabay.com

В Тернопольской области, в Збаражском районе, на мужчину напал рой пчел. Спасти его не удалось.

В селе Бодаки в Збаражском районе на местного 37-летнего мужчину напал рой пчел. Насекомые очень сильно искусали его. Медики, выехавшие на место происшествия, не смогли спасти мужчину. Они констатировали смерть местного жителя, наступившую вследствие аллергической реакции, - сообщают в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядят самые распространенные укусы насекомых

Сведения о событии полицейские внесли в ЄРДР за ч.1 ст. 115 ККУ. Правоохранители отмечают, что в случае выявления опасных гнезд и роев необходимо немедленно обратиться к спасателям. Укус осы или пчелы безопасен, однако, если человека укусили минимум три пчелы, ему немедленно необходимо обратиться к врачу.

Насекомые могут покусать где угодно - в местном парке, на природе, даже дома. Если одни укусы даже не беспокоят человека, то с другими надо посетить врача. Поэтому стоит знать, как выглядят самые распространенные из них.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пчелы до смерти искусали мужчину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Церковь в онлайне: ввели должность веб-священника

Только итальянцы и норвежцы: осуществили первый полет на дирижабле к Северному полюсу

Советская станция упала на Луну

В Киеве открыли первый каменный христианский храм

Захватили военные склады и город

Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне

Президент США поблагодарил украинцев

Медиков начали награждать медалями за храбрость

"Воздушный мост": как спасали немцев после войны

Самое читаемое
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек Просмотров: 27756
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
 4 Просмотров: 18999
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 15372
Зеленский заменил безвиз на &quot;безвыезд&quot; - Геращенко
Зеленский заменил безвиз на "безвыезд" - Геращенко Просмотров: 14733
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет 2 Просмотров: 10314
Происшествия
Пособницу террористов отправили за решетку
Пособницу террористов отправили за решетку Просмотров: 162
Женщина сознательно порезала и обезглавила дочь - следствие
Женщина сознательно порезала и обезглавила дочь - следствие Просмотров: 783
Задержали агитаторов за федерализацию Украины
Задержали агитаторов за федерализацию Украины Просмотров: 441
Пропавшего мужчину нашли убитым в затопленном карьере
Пропавшего мужчину нашли убитым в затопленном карьере Просмотров: 513
Пришел и выстрелил в голову: в собственном доме убили мужчину
Пришел и выстрелил в голову: в собственном доме убили мужчину Просмотров: 540
Больше всего комментируют
4
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
4
"Экс-азовец" Кравченко обвинил Белецкого в отмывании партийных денег: детали
2
ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну - волонтер Гай
2
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
2
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
Голосов: 87
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua