Паводки в Украине: каким регионам грозит опасность

1-3 марта ожидается постепенный подъем уровней воды на 0,1 - 0,5 м над уровнями в реках бассейнов Западного Буга и Припяти. Фото: Pixabay

Синоптики предупреждают о значительном повышении уровня воды в реках Львовской, Волынской и Ровенской областей 1-3 марта - из-за этого возможны подтопления заводей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. 1-3 марта ожидается постепенный подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями в реках бассейнов Западного Буга (Львовская и Волынская области) и Припяти.

Местами возможны затопления:

- на реке Рата возле села Междуречье (Львовская обл.) Возможно достижение отметок начального затопления хозяйственных сооружений;

- возможен выход воды на пойму в районе поста города Дубровица реки Горынь Ровенской области;

- возможно последующее затопление пойменных территорий в в Ратневском, Любешевском, Старовижовском районах Волынской области и Заричнянском районе Ровенской области;

- достижение отметок затопления приусадебных участков (двор, хозяйственных зданий) в приречных населенных пунктах Ратневского района Волынской области.

В Украину придет мартовская умеренно теплая погода.