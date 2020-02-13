Патрульный во время автопогони подстрелил человека – его задержали

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Следователи Полтавского территориального управления Государственного бюро расследований задержали командира одной из рот Управления патрульной полиции в Харьковской области за превышение власти (служебных полномочий).

Первые подробности происшествия сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, 13 февраля, около 3 часов ночи, во время преследования автомобиля марки Subaru Forester полицейский применил табельное оружие. Сделал три выстрела. Пули попали в заднюю часть автомобиля.

В результате пассажир, находившийся на заднем сиденье, получил два проникающих ранения - в поясницу и в спину с разрывом правого легкого. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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Патрульного задержали. Сейчас проводят первоочередные следственные действия. Расследование происшествия находится под личным контролем руководства ГБР.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области.

Если докажут вину полицейского в превышении служебных полномочий и незаконном применении оружия, он может получить суровое наказание. Закон предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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