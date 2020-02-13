 
Ексклюзивы
1/5
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 72
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
1 Просмотров: 1188
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 1728
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 3897
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 3033
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 729
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 7902
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2124
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2304
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 432
Фото
Все фото
5
4
6
7
3
Патрульный во время автопогони подстрелил человека – его задержали
Патрульный во время автопогони подстрелил человека – его задержали
Гибель украинцев в России: показали видео с места ДТП
Гибель украинцев в России: показали видео с места ДТП
Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США
Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США
Дело Шеремета: следствие предоставило новые доказательства причастности Яны Дугарь
Дело Шеремета: следствие предоставило новые доказательства причастности Яны Дугарь
Маршрутка врезалась в троллейбус - у пассажиров ушибы и выбитые зубы
Маршрутка врезалась в троллейбус - у пассажиров ушибы и выбитые зубы
Видео
Все видео
Полицейские обокрали помещение,которое обыскивали
Полицейские обокрали помещение,которое обыскивали
В столичном метро женщина похитила ребенка
В столичном метро женщина похитила ребенка
Готовят покушение: депутат Соболев сделал заявление
Готовят покушение: депутат Соболев сделал заявление
Легковушка слетела с моста в реку. Погибла 19-летняя пассажир
Легковушка слетела с моста в реку. Погибла 19-летняя пассажир
"Лепили меня целым стадом": в Киеве неизвестные избили ветерана АТО
"Лепили меня целым стадом": в Киеве неизвестные избили ветерана АТО
Интервью
1/5
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 729
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2304
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1098
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1773
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 февраля 2020
Просмотров: 90
Дідусик
Наші робочі столи стоять поряд. Сергій мимоволі слухає мої розмови. — А хто такий дідусь? — питає. — Ти йому часто дзвониш. ...
четверг, 13 февраля 2020 17:29

Патрульный во время автопогони подстрелил человека – его задержали
5

  Комментировать

Следователи ГБР задержали командира роты патрульной полиции Харькова за превышение служебных полномочий
Фото: dbr.gov.ua
Следователи ГБР задержали командира роты патрульной полиции Харькова за превышение служебных полномочий
Следователи ГБР задержали командира роты патрульной полиции Харькова за превышение служебных полномочий
Следователи ГБР задержали командира роты патрульной полиции Харькова за превышение служебных полномочий
Следователи ГБР задержали командира роты патрульной полиции Харькова за превышение служебных полномочий

Следователи Полтавского территориального управления Государственного бюро расследований задержали командира одной из рот Управления патрульной полиции в Харьковской области за превышение власти (служебных полномочий).

Первые подробности происшествия сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, 13 февраля, около 3 часов ночи, во время преследования автомобиля марки Subaru Forester полицейский применил табельное оружие. Сделал три выстрела. Пули попали в заднюю часть автомобиля.

В результате пассажир, находившийся на заднем сиденье, получил два проникающих ранения - в поясницу и в спину с разрывом правого легкого. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время погони за вооруженным беглецом спецназ стрелял по колесам авто

Патрульного задержали. Сейчас проводят первоочередные следственные действия. Расследование происшествия находится под личным контролем руководства ГБР.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области.

Если докажут вину полицейского в превышении служебных полномочий и незаконном применении оружия, он может получить суровое наказание. Закон предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В селе Большие Млынивцы Кременецкого района Тернопольской области полицейский за рулем Mercedes сбил супругов. 49-летний мужчина погиб на месте, его жена умерла в больнице. Авария произошла вечером 12 февраля

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Патрульный во время автопогони подстрелил человека – его задержали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Героя Небесной сотни сожгли в автомобиле

Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США

Серийный насильник впервые напал на женщину

Самое читаемое
&quot;Валите в другое государство&quot; - спортсмен сделал замечание депутату за язык
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык 2 Просмотров: 34803
&quot;Молодоженов ведут к обнаженному шаману&quot; - показали необычную свадьбу на Бали
"Молодоженов ведут к обнаженному шаману" - показали необычную свадьбу на Бали
10
 Просмотров: 30474
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
10
 Просмотров: 24111
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу Просмотров: 18315
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка 1 Просмотров: 15949
Происшествия
Певица Камалия получила подарок ко дню Валентина от полиции
Певица Камалия получила подарок ко дню Валентина от полиции Просмотров: 18
Нашло затмение – водитель грубо выгнал детей погибшего атовца с автобуса
Нашло затмение – водитель грубо выгнал детей погибшего атовца с автобуса
 Просмотров: 171
Микроавтобус перевернулся и влетел в отбойник. Много пострадавших
Микроавтобус перевернулся и влетел в отбойник. Много пострадавших Просмотров: 856
До последнего звала на помощь: женщина утонула в болоте
До последнего звала на помощь: женщина утонула в болоте Просмотров: 4014
Несовершеннолетняя родила в туалете
Несовершеннолетняя родила в туалете Просмотров: 1746
Больше всего комментируют
5
Дело Шеремета: Зеленский допускает, что правоохранителям придется извиняться
3
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
3
Вода в Крым в обмен на освобождение Донбасса. Арахамия озвучил свою позицию
3
Под ГБР собралась акция в поддержку Федыны
3
"Устроил истерику и сбежал": министр обороны опозорился во время интервью
Голосов: 295
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua