Полицейский убил мужчину

На Тернопольщине полицейский сбил супругов. Мужчина погиб. Фото - Радио ТРЕК

В селе Большие Млынивцы Кременецкого района Тернопольской области полицейский за рулем Mercedes сбил супругов. 49-летний мужчина погиб на месте, его жена - в больнице.

Авария произошла вечером 12 февраля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Потерпевшие шли по обочине дороги, когда их сбил работник Кременецкого отдела полиции - ведущий инспектор сектора логистики", - говорится в сообщении.

Водителя проверили на наличие алкоголя в крови и задержали. Следователи открыли уголовное производство, все обстоятельства ДТП выясняются.

Полицейский автомобиль Renault Doker сбил мужчину. Тот от полученных травм скончался на месте. Трагедия произошла в Борисполе.