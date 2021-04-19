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понедельник, 19 апреля 2021 20:22

Патрульный устроил смертельную аварию
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Возле Запорожья произошла смертельная авария
Фото: Национальная полиция
Возле Запорожья произошла смертельная авария
Возле Запорожья произошла смертельная авария

На трассе Харьков - Симферополь под Запорожьем произошла смертельная авария.

Один человек погиб, еще четверо получили травмы, сообщили в Государственном бюро расследований.

По предварительной информации, 18 апреля в 19:30 на автодороге Харьков-Симферополь 35-летний работник Управления патрульной полиции в Запорожской области на автомобиле Subaru Legacy при обгоне не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia.

"В результате ДТП 29-летняя пассажирка автомобиля Subaru от полученных травм погибла на месте. Водитель Subaru и его 7-летний сын, а также 38-летняя пассажирка автомобиля Daewoo с телесными повреждениями госпитализированы в больницу. К счастью, 1-летний и 4 летний пассажиры Daewoo в ДТП не пострадали", - говорится в комментарии ГБР.

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Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Под Киевом остановили пьяного водителя. Патрульные передали его следователям, поскольку тот пытался откупиться от них. Инцидент произошедшего 17 апреля днем ​​на 77 км автодороги Киев - Харьков. Содержание алкоголя в крови водителя в 11 раз превышал норму.

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19
апреля

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