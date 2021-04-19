Патрульный устроил смертельную аварию

На трассе Харьков - Симферополь под Запорожьем произошла смертельная авария.
Один человек погиб, еще четверо получили травмы, сообщили в Государственном бюро расследований.
По предварительной информации, 18 апреля в 19:30 на автодороге Харьков-Симферополь 35-летний работник Управления патрульной полиции в Запорожской области на автомобиле Subaru Legacy при обгоне не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia.
"В результате ДТП 29-летняя пассажирка автомобиля Subaru от полученных травм погибла на месте. Водитель Subaru и его 7-летний сын, а также 38-летняя пассажирка автомобиля Daewoo с телесными повреждениями госпитализированы в больницу. К счастью, 1-летний и 4 летний пассажиры Daewoo в ДТП не пострадали", - говорится в комментарии ГБР.
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Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Под Киевом остановили пьяного водителя. Патрульные передали его следователям, поскольку тот пытался откупиться от них. Инцидент произошедшего 17 апреля днем на 77 км автодороги Киев - Харьков. Содержание алкоголя в крови водителя в 11 раз превышал норму.
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