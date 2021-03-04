Патрульный погиб от выстрела в голову

Во Львове патрульный полицейский выстрелил себе в голову на рабочем месте. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Во Львове патрульный полицейский погиб от выстрела в голову.

Трагедия произошла сегодня утром, 4 марта, после построения в управлении патрульной полиции на ул. Перфецького. Об этом в Facebook сообщил координатор сообщества "Варта 1" Игорь Зинкевич.

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"По не известным причинам работник патрульной полиции выстрелил себе в голову на работе. Есть неподтвержденная информация, что это произошло из-за неосторожного обращения с оружием. На месте работают следователи, устанавливают все обстоятельства", - сообщил Зинкевич.

В патрульной полиции Львовщины информацию подтвердили. Однако подробностей пока не разглашают. Больше информации обещают сообщить позже.

В Днепре покончил с собой 41-летний сотрудник отделения полиции Днепровского аэропорта. Произошло это во время несения службы. Полицейский закрылся в комнате отдыха и выстрелил в голову из табельного пистолета.