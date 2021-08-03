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вторник, 03 августа 2021 08:30

Патрульный наделал беды на дороге. Погибла семья

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На трассе между Хмельницким и Староконстантиновом на большой скорости столкнулись две легковушки - Dacia Logan и Mersedes. В результате от автомобилей остался только лом.

В аварии погибла целая семья со Львова - 38-летний муж, 40-летняя жена их 3-летний сын, сообщают в прокуратуре Хмельницкой области.

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Виновником следствие уже назвало водителя Mersedes - инспектора патрульной полиции Хмельницкого. Он выехал за встречную полосу. После аварии его зажало металлическими конструкциями.

В прокуратуре открыли производство, полицейского задержали и отстранили от работы.

Автор: khmel.gp.gov.ua
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Автор: khmel.gp.gov.ua
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На трассе столкнулись микроавтобусы, среди пострадавших - семеро детей. Все это произошло в присутствии правоохранителей, которые контролировали на дороге скорость.

ДТП произошло в воскресенье 1 августа около 17:20 в Полтавском районе возле села Цыганское, на 319-м км автодороги Киев-Харьков-Довжанский.

Столкнулись автомобиль Citroen Jumpy под управлением водителя 1975 года рождения и микроавтобус Volkswagen под управлением женщины-водителя 1983 года рождения.

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Дата
03
августа

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