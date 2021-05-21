Патрульных задержали на взятке

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На взятке задержали двух патрульных полицейских в Черниговской области.

Сотрудники требовали с водителей взятки. Задокументировали два случая вымогательства за непривлечение к административной ответственности за управление пьяными, сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Патрульные привлекли посредника. Он получил у одного водителя 7 тыс. грн, у другого - 6 тыс. грн и передал их полицейским. Тех задержали сразу после передачи денег.

Открыли уголовное производство.

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Полицейским грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Сейчас они задержаны.

ГБР разоблачило судью Донецкого окружного административного суда, который за взятку обещал способствовать принятию решения в Верховном суде. Мужчину задержали в Славянске Донецкой области.