Патрульные застрелили мужчину, который шел на них с ножами

Мужчина шел на патрульных с двумя ножами. Фото: novadoba.com.ua

В Чернигове патрульные полицейские застрелили 45-летнего мужчину,

Он шел на них с ножами, сообщил представитель патрульной полиции Черниговской области Виталий Копистко, передает Укринформ.

"Когда патрульные прибыли на вызов по угрозы убийством человеку в одной из квартир жилого дома, агрессивный мужчина пошел на них с ножами в обеих руках. По требованию положить ножи он не отреагировал, поэтому патрульные должны были применить оружие", - рассказал пресофицер.

Инцидент произошел сегодня, 14 мая, в 11:00. В полицию позвонил житель многоквартирного дома по улице Жабинского. Он рассказал, что его соседке грозит убийством ее сожитель, и она умоляет о помощи. Заявителю агрессивный мужчина тоже утром угрожал.

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На вызов приехали два экипажа патрульной полиции. Крики женщины правоохранители услышали еще с улицы и приняли решение самостоятельно открыть дверь квартиры. Попав в помещение, они увидели мужчину с двумя ножами в руках. Вместо того, чтобы положить их, как требовалось, нападающий ушел с ножами на полицейских. Один из них выстрелил, и пуля попала мужчине в живот.

Вызванные на место врачи "скорой" около часа пытались реанимировать раненого, однако спасти его жизнь не смогли.

Руководство патрульной полиции инициировало служебное расследование, которое должно дать правовую оценку действиям сотрудников. Об инциденте сообщили в прокуратуру.

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