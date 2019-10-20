Патрульные влетели в бетонный столб: один погиб

19 октября в 22.42 на Богоявленском проспекте в Николаеве на автомобиле Opel Vectra разбились двое патрульных.

Пассажир 25-летний Игорь Озеров погиб. За жизнь сержанта 25-летнего Сергея Афанасьева борются врачи - он получил тяжелые травмы, сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

Автор: facebook.com/mykolaivpolice Полицейский 25-летний Игорь Озеров погиб в ДТП в Николаеве. Был пассажиром легковушки своего коллеги

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"Патрульный Игорь Озеров вместе со своим товарищем, также патрульным 1 батальона сержантом полиции Сергеем Афанасьевым, ехали на собственном авто. За рулем был Сергей. Он не справился с управлением, выехал на обочину дороги и врезался в бетонный столб", - сказано в сообщении.

Автор: mk.npu.gov.ua В Николаеве на автомобиле Opel Vectra двое патрульных влетели в бетонный столб. Один погиб

Погибший вступил в ряды патрульной полиции в 2015 году, с честью и достоинством верно служил украинскому народу, говорят коллеги.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

В Днепре полицейский на собственном автомобиле Ford Fiesta выехал на полосу встречного движения и спровоцировал смертельное ДТП. Сам погиб. Еще двое - женщина и ребенок - получили травмы.