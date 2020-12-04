Патрульные в центре города сбили женщину, которая перебегала дорогу

4 декабря в центре Черновцов автомобиль патрульной полиции сбил женщину.

Авария произошла на ул. Главная, у здания городского совета, пишет Молодой Буковинец. По предварительной информации, пострадавшая перебегала дорогу в неустановленном месте, тогда как водитель служебной машины не успел затормозить.

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Фото: molbuk.ua

Пострадавшую женщину с травмами забрали в больницу. На месте аварии работают полицейские.

4 декабря в Днепре водитель Daewoo сбил семью с ребенком. Муж был на костылях и шел ближе других к машине, в результате чего получил травмы. С места аварии его забрала "скорая".