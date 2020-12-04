Мужчина был на костылях: легковушка сбила семью на пешеходном переходе

4 декабря в Днепре водитель Daewoo сбил семью с ребенком. Муж был на костылях и шел ближе других к машине, в результате чего получил травмы. С места аварии его забрала "скорая".

Авария произошла около 13:00, пишет "Информатор". На видео видно, что мужчина, женщина и девочка переходили дорогу в разрешенном месте. Автомобиль ехал на ул. Владимира Мономаха в сторону проспекта Яворницкого.

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Фото: dp.informator.ua

Судя по видео, водитель Daewoo даже не притормозил - семья была уже на середине "зебры", когда произошла авария. Как прокомментировал водитель, на месте происшествия его ослепило солнце, поэтому пешеходов он не видел.

В селе Витово Чигиринского района Черкасской области произошла трагедия. 14-летняя школьница погибла под колесами автомобиля. Машина протащила девушку деревней более 50 м. За рулем автомобиля был 30-летний брат.