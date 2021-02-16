Патрульные схватили за ногу мужчину, который пытался выброситься из окна

В Кременчуге патрульные спасли мужчину, который хотел убить себя. Фото: pexels.com

В Кременчуге Полтавской области полицейские спасли мужчину, который пытался выброситься с 7-го этажа.

Патрульные Максим Сучков и Дмитрий Пличко прибыли на вызов о домашнем насилии. Женщина пожаловалась, что сожитель оскорбляет ее. Просила приехать быстрее, передает МВД.

Инспекторы обнаружили в квартире мужчину с признаками алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно. Внезапно мужчина выбежал на балкон и попытался выпрыгнуть.

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"Патрульные успели среагировать. Сучков, почти на лету схватил мужчину за ноги и перетащил в безопасное место. Напарник в это время страховал обоих", - говорится в сообщении.

Сожителя передали врачам. Его госпитализировали в специализированное медучреждение.

Женщина, которая упала на прохожего с 14-го этажа дома №19А на ул. Платонова в Днепре, вероятно, была пьяна. Сама погибла. Мужчина, которого задела, жив. "Скорая" госпитализировала его в тяжелом состоянии в областную больницу им. Мечникова.