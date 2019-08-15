Пассажиры "Уральских авиалиний" рассказали, как самолет садился в поле

Как садился самолет в поле. Фото: BAZA.

Пассажиры российского самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который утром 15 августа аварийно сел в поле в Подмосковье, рассказали, что происходило в момент аварии.

В соцсетях свидетели выражают благодарность пилотам и членам экипажа самолета А321.

"Нас эвакуируют, друзья, я благодарен пилотам не менее Богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали, это хорошо. Но я не силен в терминологии, мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо", - написал пользователь "Романтика окраин".

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В России загорелся пассажирский самолет "Уральских авиалиний" Airbus А-321 и совершил аварийную посадку в поле. Самолет вылетел из аэропорта "Жуковский" и через 15 мин. был вынужден там же приземляться. А-321 следовал в Симферополь - на временно оккупированную Россией украинскую территорию. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. По меньшей мере 23 пострадавших, среди них - 5 детей.