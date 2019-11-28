Пассажиры с ножом напали на таксиста

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 189
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 1855
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1017
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 972
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1224
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 909
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1044
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11385
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1755
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
5
9
3
10
6
Таможенников поймали на контрабанде
Таможенников поймали на контрабанде
Грузовик протаранил маршрутку с пассажирами: первые фото с места аварии
Грузовик протаранил маршрутку с пассажирами: первые фото с места аварии
Вор залез в квартиру и умер
Вор залез в квартиру и умер
Женщину с 3-летней внучкой нашли мертвыми в квартире
Женщину с 3-летней внучкой нашли мертвыми в квартире
Ограбили офис Национального союза журналистов Украины
Ограбили офис Национального союза журналистов Украины
Видео
Все видео
Полицейская крыла матом людей и бросалась в драку
Полицейская крыла матом людей и бросалась в драку
В России подростки выбивали признание со школьницы кулаками
В России подростки выбивали признание со школьницы кулаками
В столице остановились троллейбусы
В столице остановились троллейбусы
ДТП с Кулебой: показали видео первых минут после столкновения
ДТП с Кулебой: показали видео первых минут после столкновения
Полиция со стрельбой ловила беглеца
Полиция со стрельбой ловила беглеца
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6471
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2862
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2322
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1323
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 ноября 2019
Просмотров: 117
Все з собою
Змалку та й досі я зачарований майстрами-кустарями. Є в їхньому способі існування щось од дитячої мрії: щоб усе, що любиш, ти робив сам, так, як ...
четверг, 28 ноября 2019 22:38

Пассажиры с ножом напали на таксиста

  Комментировать
Пассажиры с ножом напали на таксиста
Водителю удалось вырвать нож у нападающих. Фото: Podrobnosti.ua

В Шосткинском районе Сумской обл. напали на таксиста.

В Шостке трое пассажиров заказали такси для поездки за город, передает УНИАН.

"После того, как автомобиль покинул пределы населенного пункта, один из пассажиров, который сидел сзади, нанес водителю удар ножом, очевидно, пытаясь завладеть таким образом транспортным средством", - сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в области Эльвира Биганова-Шульман.

Удар прошел по касательной. Водитель сумел сориентироваться, выхватил нож за лезвие и выбросил его из машины.

"В результате нападения водитель получил ранения уха, а также порез ладони, которой сумел перехватить нож после удара. При этом он смог включить рацию и передать сигнал тревоги диспетчеру службы такси. Последняя вызвала подмогу. Нападавших задержали сами таксисты на дороге, ведущей из Шостки в поселок Воронеж Шосткинского района", - уточнила Биганова-Шульман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестный с ножом напал на таксиста

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Прибыл начальник Шосткинского отдела полиции Сергей Забозлаев.

"Все трое злоумышленников были переданы таксистами правоохранителям. Сейчас с ними работают следователи", - сообщили в полиции.

В Киеве на 16-летнюю девушку напал 19-летний ранее судимый житель области. Повалил на землю и пытался изнасиловать. Пострадавшую спас таксист, который услышал крики о помощи и задержал нападавшего, рассказал Олег Самойлик с Голосеевского управления полиции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пассажиры с ножом напали на таксиста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Великобритания поддержала действия российских военных

Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников

Правительство обратилось к русским с просьбой ввести войска

Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 59987
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 17515
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 15543
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
22
 Просмотров: 12555
Беременная женщина умерла за рулем авто
Беременная женщина умерла за рулем авто
3
 Просмотров: 11916
Происшествия
Таможенников поймали на контрабанде
Таможенников поймали на контрабанде
5
 Просмотров: 684
В реанимации умер ребенок
В реанимации умер ребенок Просмотров: 1386
Жалобу Дронова на приговор ВС оставил без движения
Жалобу Дронова на приговор ВС оставил без движения Просмотров: 117
Грузовик протаранил маршрутку с пассажирами: первые фото с места аварии
Грузовик протаранил маршрутку с пассажирами: первые фото с места аварии
9
 Просмотров: 927
Кулебу в больнице посетил водитель другого автомобиля: уполномоченный показал совместное фото
Кулебу в больнице посетил водитель другого автомобиля: уполномоченный показал совместное фото Просмотров: 1143
Больше всего комментируют
8
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
6
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
5
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
3
Федина прокомментировала подозрение Держбюро расследований
3
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Голосов: 261
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua