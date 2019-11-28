Пассажиры с ножом напали на таксиста

Водителю удалось вырвать нож у нападающих. Фото: Podrobnosti.ua

В Шосткинском районе Сумской обл. напали на таксиста.

В Шостке трое пассажиров заказали такси для поездки за город, передает УНИАН.

"После того, как автомобиль покинул пределы населенного пункта, один из пассажиров, который сидел сзади, нанес водителю удар ножом, очевидно, пытаясь завладеть таким образом транспортным средством", - сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в области Эльвира Биганова-Шульман.

Удар прошел по касательной. Водитель сумел сориентироваться, выхватил нож за лезвие и выбросил его из машины.

"В результате нападения водитель получил ранения уха, а также порез ладони, которой сумел перехватить нож после удара. При этом он смог включить рацию и передать сигнал тревоги диспетчеру службы такси. Последняя вызвала подмогу. Нападавших задержали сами таксисты на дороге, ведущей из Шостки в поселок Воронеж Шосткинского района", - уточнила Биганова-Шульман.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Прибыл начальник Шосткинского отдела полиции Сергей Забозлаев.

"Все трое злоумышленников были переданы таксистами правоохранителям. Сейчас с ними работают следователи", - сообщили в полиции.

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