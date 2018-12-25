Пассажиры чудом выжили: на трассе дотла сгорел двухэтажный автобус

По дороге в Польшу сгорел двухэтажный автобус. Фото: Ecolines

На трассе "Киев - Ковель" сгорел двухэтажный автобус Neoplan, который ехал из украинской столицы в Варшаву.

Инцидентс произошел во вторник, 25 декабря, возле остановки в селе Марьяновка Ковельского района. На момент возгорания внутри было десять человек: семь пассажиров и три члена экипажа. Они успели покинуть транспортное средство самостоятельно, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ДСНС.

Автобус полностью уничтожен. Пассажирам очень сильно повезло.

"Мы с Мариной сидели на первых местах на втором этаже, именно там, где начало гореть. Марина проснулась и разбудила меня, я начал кричать: пожар. И мы спасли людей. Мы потеряли много ценных вещей, люди остались без документов и денег, но то такое, мы реально надышались продуктами горения пластика, и роль играли секунды. И то, что милостью Божией проснулась Марина ", - рассказал один из свидетелей происшествия Евгений Середа в Facebook.

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Под Киевом на Бориспольской трассе произошла масштабная авария с участием легковушки и маршрутки с пассажирами. Как отмечается, фура врезалась в автобус, когда тот отъезжал от остановки села Счастливое.