Пассажиру авто прострелили лицо

Во Львовской области водитель Toyota из-за конфликта обстрелял Hyundai и попал в лицо пассажиру. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Золочевском районе Львовской области водитель Toyota из-за конфликта обстрелял Hyundai. И попал в лицо 37-летнему пассажиру авто.

Произошло это 28 июня. Подозреваемого задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Потерпевший рассказал, что между водителями Toyota и Hyundai произошел конфликт. Тогда водитель первого автомобиля вытащил оружие и выстрелил в Hyundai, где он сидел на пассажирском сиденье. Пуля попала потерпевшему в лицо", - сказано в сообщении.

Подозреваемый - 44-летний житель города Броды Львовской области. За хулиганство ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Одессе водители на дороге устроили стрельбу. Инцидент произошел на улице Мясоедовской. Конфликт между ними произошел из-за того, что один из водителей нарушил правила дорожного движения.