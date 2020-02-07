Пассажирская маршрутка в лоб столкнулась с легковушкой

7 февраля в селе Островок Теребовлянского района на Тернопольщине произошла авария. В лобовом столкновении сошлись рейсовая маршрутка сообщением "Теребовля-Хмелевка" и легковушка.

Покалечилась 80-летняя женщина, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: tp.npu.gov.ua В Тернопольской области в лобовом столкновении сошлись рейсовая маршрутка и легковушка

"Предварительно, микроавтобус Mercedes-Benz 811 выехал на полосу встречного движения. В это время по дороге ехал легковой автомобиль. Избежать удара не удалось, поскольку из-за скользкой дороги водитель буса не успел вернуться в свою полосу", - сказано в сообщении.

Автор: tp.npu.gov.ua В результате ДТП покалечилась 80-летняя пассажирка легковушки

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На момент аварии в салоне автобуса находилось трое пассажиров. Никто не пострадал.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

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