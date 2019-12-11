Пассажирка вылетела из окна и попала под колесо: первые подробности смертельного ДТП

11 декабря около 12:00 на автодороге Обход г. Тернополя произошла смертельная авария.

Между селами Чистилов и Великий Глубочек не разминулись автомобиль Dacia Logan и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Тернополь-Чистилов. Один человек погиб, 5 с травмами попали в больницу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: tp.npu.gov.ua На Тернопольщине не разминулись автомобиль Dacia Logan и рейсовый автобус

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"По предварительной информации, причина столкновения - выезд на полосу встречного движения. В общественном транспорте находилось около десяти пассажиров. В результате удара 65-летняя женщина, которая сидела рядом с водителем, вылетела через переднее стекло, а затем попала еще и под переднее колесо автобуса. Ее спасти не удалось", - рассказали полицейские.

Автор: tp.npu.gov.ua В результате ДТП один человек погиб, 5 с травмами попали в больницу

Доставили в больницу 4-х пассажиров, автобуса, а также водителя автомобиля. На месте работает следственно-оперативная группа, которая и установит причину трагедии.

В г. Буча Киевской области столкнулись местное маршрутное такси и автомобиль Porsche. Погибли 2 человека, еще 3 - получили травмы.