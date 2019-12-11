Пассажирка вылетела из окна и попала под колесо: первые подробности смертельного ДТП

 
Ексклюзивы
1/5
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1296
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
1 Просмотров: 3204
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2007
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 756
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 567
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4437
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10062
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20079
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6930
Фото
Все фото
4
3
5
11
5
Замерзла насмерть - просят опознать женщину со специфическими татуировками
Замерзла насмерть - просят опознать женщину со специфическими татуировками
Ушел к маме: умер самый молодой из пострадавших в жуткой ДТП
Ушел к маме: умер самый молодой из пострадавших в жуткой ДТП
Сообщили о состоянии детей, которых сбил военный
Сообщили о состоянии детей, которых сбил военный
Стрельба в чешской больнице: минимум шестеро погибших (обновлено)
Стрельба в чешской больнице: минимум шестеро погибших (обновлено)
6 суток поисков пропавших во время пожара в колледже: что происходит на пепелище
6 суток поисков пропавших во время пожара в колледже: что происходит на пепелище
Видео
Все видео
Похожа на морковь: растение убило 9-летнего ребенка
Похожа на морковь: растение убило 9-летнего ребенка
Мы кричали, но нас никто не слышал: рассказ студентки, которая выжила в смертельном пожаре
Мы кричали, но нас никто не слышал: рассказ студентки, которая выжила в смертельном пожаре
Трагедия в Одессе: спасатели достают тела погибших (обновляется)
Трагедия в Одессе: спасатели достают тела погибших (обновляется)
Смертельный пожар в Одессе: есть первые подозреваемые
Смертельный пожар в Одессе: есть первые подозреваемые
Как выглядит пожарище Одесского колледжа изнутри: показали видео
Как выглядит пожарище Одесского колледжа изнутри: показали видео
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1791
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10062
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2619
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2736
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6930
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 837
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
среда, 11 декабря 2019 14:46

Пассажирка вылетела из окна и попала под колесо: первые подробности смертельного ДТП

  Комментировать

11 декабря около 12:00 на автодороге Обход г. Тернополя произошла смертельная авария.

Между селами Чистилов и Великий Глубочек не разминулись автомобиль Dacia Logan и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Тернополь-Чистилов. Один человек погиб, 5 с травмами попали в больницу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: tp.npu.gov.ua
  На Тернопольщине не разминулись автомобиль Dacia Logan и рейсовый автобус
На Тернопольщине не разминулись автомобиль Dacia Logan и рейсовый автобус

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ушел к маме: умер самый молодой из пострадавших в жуткой ДТП

"По предварительной информации, причина столкновения - выезд на полосу встречного движения. В общественном транспорте находилось около десяти пассажиров. В результате удара 65-летняя женщина, которая сидела рядом с водителем, вылетела через переднее стекло, а затем попала еще и под переднее колесо автобуса. Ее спасти не удалось", - рассказали полицейские.

Автор: tp.npu.gov.ua
  В результате ДТП один человек погиб, 5 с травмами попали в больницу
В результате ДТП один человек погиб, 5 с травмами попали в больницу

Доставили в больницу 4-х пассажиров, автобуса, а также водителя автомобиля. На месте работает следственно-оперативная группа, которая и установит причину трагедии.

В г. Буча Киевской области столкнулись местное маршрутное такси и автомобиль Porsche. Погибли 2 человека, еще 3 - получили травмы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пассажирка вылетела из окна и попала под колесо: первые подробности смертельного ДТП». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Убила мать - детей выдали за жертв украинских воинов

Подавили восстание

В страстном танце соединили африканские и испанские культуры

Отрыли цирк в честь Наполеона

Самое читаемое
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
6
 Просмотров: 17875
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
18
 Просмотров: 17073
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков Просмотров: 10980
&quot;Нормандские переговоры&quot;. Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
 Просмотров: 9540
Путин дал первый комментарий после встречи с Зеленским
Путин дал первый комментарий после встречи с Зеленским
 Просмотров: 9234
Происшествия
Трагедия в Одессе: директору колледжа во время суда стало плохо
Трагедия в Одессе: директору колледжа во время суда стало плохо Просмотров: 882
Замерзла насмерть - просят опознать женщину со специфическими татуировками
Замерзла насмерть - просят опознать женщину со специфическими татуировками
4
 Просмотров: 2358
Пожар в Одессе: опознали еще одну жертву трагедии
Пожар в Одессе: опознали еще одну жертву трагедии Просмотров: 495
Ушел к маме: умер самый молодой из пострадавших в жуткой ДТП
Ушел к маме: умер самый молодой из пострадавших в жуткой ДТП
3
 Просмотров: 4068
Похожа на морковь: растение убило 9-летнего ребенка
Похожа на морковь: растение убило 9-летнего ребенка
 Просмотров: 1539
Больше всего комментируют
11
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
6
Зеленский: Разведение войск в Донбассе может занять 6 лет
6
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке
6
Портнов вновь атаковал Порошенко. Обвиняет в госизмене
5
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
Голосов: 536
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua