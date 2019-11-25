znaj Сумы: пассажирка маршрутки выпала из салона и умерла в больнице

В Сумах умерла женщина, которая на днях выпала из маршрутки, когда водитель отъезжал от остановки.

Инцидент произошел в Сумах утром 22 ноября, пишет sumy.today.

Речь идет о маршрутное такси № 4. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Всю информацию патрульные полицейские передали следователям, которые должны установить обстоятельства и причины ДТП.

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В Белгород-Днестровском Одесской области маршрутка застряла в выбоине на дороге. Ранее этой ямы не было, она образовалась в тот самый момент, когда автобус ехал по дороге.