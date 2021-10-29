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пятница, 29 октября 2021 09:40

Пассажирка дала показания против водителя-"мажора" Харьковского - СМИ

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Пассажирка дала показания против водителя-&quot;мажора&quot; Харьковского - СМИ
Мать Елизаветы Дусик заявила, что Харьковский не был ее парнем. Фото: Харьковская областная прокуратура

Пассажирка Елизавета Дусик засвидетельствовала, что Infiniti управлял Николай Харьковский.

Она сидела впереди на пассажирском сиденье. Позади были ее друзья Михаил и Валерий, а управлял автомобилем 16-летний Харьковский. О показаниях Дусик рассказала ее мать, передает Newsroom.

"Конечно, за рулем был он. Мы написали показания. Она сидела на пассажирском сиденье рядом с ним", - сообщила Наталья Дусик.

Мать говорит, что Елизавета оказалась в машине случайно.

"Она знает, что есть такой человек - Николай. Ехала со знакомыми, которые сидели сзади и тоже пострадали. Выходит, Николай - это их общий знакомый. Он ей никакой не парень, как пишут. Поэтому ей шлют угрозы. Люди думают, что аварию спровоцировал ее парень, поэтому желают ей смерти. При этом ни сам Николай, ни его семья на контакт не выходили и ничего не просили", - сказала она.

Елизавету с переломом ноги перевели из неотложной помощи в областную больницу.

"На три дня ее положили на вытяжку. Пока операции не делают. Вчера я написала в горсовет письмо с просьбой предоставить материальную помощь на лечение", - говорит мать.

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За два дня семья потратила на медикаменты 8 тыс. грн.

Авария в Харькове произошла на перекрестке просп. Гагарина и ул. Одесской вечером 26 октября. 16-летний водитель Infiniti на бешеной скорости ехал на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Последний автомобиль двигался на разрешенный сигнал светофора. Авто разорвало на части. Водитель Chevrolet погиб на месте. Травмы получили три пассажира Infiniti и водитель. Их госпитализировали. Скорость машины превышала 100 км/ч.

28 октября суд избрал меру пресечения Харьковскому в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины Харьковском грозит наказание от трех до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без этого.

Ранее подросток уже имел проблемы с законом. В июле Харьковского приговорили к двум годам условно за нанесение телесных повреждений средней степени тяжести.

Родители Харьковского будут отвечать за допуск несовершеннолетнего к транспортному средству.

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Дата
29
октября

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