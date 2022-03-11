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пятница, 11 марта 2022 14:47

Спецтема: Война России против Украины

Памятник Шевченко выстоял: показали последствия авиаударов по селу на Киевщине
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Село Бышев в Киевской области серьезно пострадало от обстрелов вражеской авиации.

Полицейские в координации с местной самообороной присоединились к помощи жителям, сообщает Facebook Полиции Киевской области.

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В течение недели Бышев в Фастовском районе подвергся двум авиаударам. Враг сбросил бомбы на центр села.

Погиб 32-летний местный житель, его 55-летний отец травмирован.

Авиация оккупантов уничтожила местный дом культуры, жилой дом, повреждены детсад, школа, сельский совет, магазины.

"Чудом уцелел бюст Тараса Шевченко в самом сердце Бышева. Борімося - поборемо!", - говорится в сообщении.

Фото: Полиция Киевской области

24 февраля Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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