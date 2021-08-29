"Пальчики ног начинали гноиться" - рассказали о мальчике, которого привезли замученным в больницу

В Черкассах спасают замученного мальчика. Фото: 18000.com.ua

В Черкассах врачи борются за жизнь шестилетнего мальчика, которого в тяжелом состоянии привезла в больницу бригада скорой помощи. У Андрея многочисленные травмы и критически низкие жизненные показатели. Врачи подозревают, что над ребенком издевались - его якобы не только грызли собаки, но еще и пытали люди. Также есть информация, что ребенка не кормили несколько дней. Бабушка и дед Андрея - неродные, их сын женился на женщине с ребенком и усыновил мальчика,

Как Андрюшу привезли в больницу - видела местная Антонина Максименко, пишет obozrevatel.

"Перед нами поступил мальчик 6-7 лет, который был в коме. У ребенка были синяки на лице, голове, ногах, ушки все синие были. Пальчики ног начинали гноиться. Бабушка его сказала, что просто упал. Врач, огромный молодец, просто душа радуется, что он так отреагировал. Вызвал полицию, сказал, что в такую ​​ерунду как "сам упал" не поверит. Он сразу взялся за реанимацию. У ребенка были судороги . Врача поразили эти зверюги, которые так издевательски отнеслись к тому малышу", - рассказала женщина.

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Антонина говорит, что Андрюша лежал, как маленький ангелочек. А его бабушка была совершенно спокойна, даже пыталась шутить с врачами.

Один из местных жителей, который хорошо знает родителей пострадавшего ребенка, рассказал, что у супругов двое детей - мальчик и девочка.

"Семья живет не в этом доме с бабушкой и дедушкой, а отдельно со своими маленькими детьми", - говорит мужчина.

По его словам, мальчика оставили у старших родственников, поскольку поехали в Киев - маме была необходима операция. Сейчас шокированные родители возвращаются в Черкассы.

У Черкассах в областной детской больнице спасают замученного 6-летнего мальчика, из которого вероятно несколько дней издевались люди. Ребенок пережил настоящий ад. На его теле обнаружили признаки пыток. У мальчика оторваны уши, нет нижней губы, части полового органа. Есть следы от тушения сигарет на теле.