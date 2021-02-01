Падение самоубийцы на прохожего: новые подробности

В Днепре самоубийца искалечила прохожего. Фото: dnepr.express

Женщина, которая упала на прохожего с 14-го этажа дома №19А на бульв. Платонова в Днепре, вероятно была пьяна. Сама погибла. Мужчина, которого задела - живой. "Скорая" госпитализировала его в тяжелом состоянии в областную больницу им. Мечникова.

Перед прыжком женщина предлагала выпить бездомному, но тот отказался, сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

После этого женщина подошла к подъезду многоэтажки и дождавшись, пока кто-то из жителей будет выходить из дома, зашла внутрь.

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Через некоторое женщина выпрыгнула с многоэтажки и упала прямо на местного жителя, который в этот момент выходил из подъезда.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского отдела полиции. Все обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.

Происшествие случилось в Днепре на жилом массиве Тополь-3 сегодня, 1 февраля. Сообщалось, что самоубийца упала на мужчину, который выходил из подъезда. Оба погибли на месте.